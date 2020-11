Covid: De Luca, procuratore di Napoli ha smentito inutilmente notizie su inchiesta relativa ai dati della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lunedì sono stati pubblicati i dati delle Region. Delle zone non mi fa né caldo né freddo, mi pare grande idiozia. Comincia la campagna di sciacallaggio: i dati della Campania non possono essere veri. C’è mezza Italia per la quale Napoli e la Campania dovevano diventare zone rosse a prescindere, impazziti per scelta che ha fatto il governo, non noi. criterio numerico scusa per nascondersi dietro le cifre e non decidere". Lo ha dichiarato De Luca in una diretta social: "Faccio un comunicato, controllate tutto, non abbiamo problemi. comincia la campagna di sciacallaggio, arrivano gli ispettori per verificare, falso ma per rispondere a demagogia mediatica, non i dati. Poi la notizia dell’indagine della Procura sui dati perché a Genova si è aperta un’inchiesta: in Campania il procuratore fa comunicato e smentisce ma non serve a niente. La Campania, evidentemente per certe persone, non poteva non essere zona rossa già da giugno".(Ren)