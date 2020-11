Covid: De Luca, scelte del governo ci hanno fatto perdere due mesi nella lotta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle spalle una settimana di grande confusione, l’unica cosa che non è mancata sono gli attacchi, sciacallaggi, strumentalizzazioni indegne e il contributo di qualche irresponsabile che dalla Campania continua a sporcare l’immagine di Napoli. Dobbiamo avere la forza di continuare a lavorare senza farci distrarre". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Facciamo chiarezza: abbiamo avuto in questi due mesi uno scontro di linea e scelta politica sul contagio. Noi, Regione Campania, eravamo per chiudere tutto a ottobre. La nostra posizione era questa, semplice e chiara". (segue) (Ren)