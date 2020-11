Covid: De Luca, scelte del governo ci hanno fatto perdere due mesi nella lotta alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha spiegato: "Il governo ha fatto un’altra scelta: ha deciso iniziative progressive, provvedimenti sminuzzati facendo la scelta della risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata, perché contagio non aumenta in maniera lineare ma esponenziale. Questa scelta del governo ha fatto perdere due mesi in cui abbiamo avuto troppi contagi e decessi. Il governo ha deciso di tenere aperte le scuole, ora le hanno chiuse facendo quello che ha fatto la Campania un mese fa e nessuno ha chiesto scusa per le migliaia di contagi". E dunque: "Il Comune di Napoli ha fatto tutto il contrario, la nullità assoluta. Il 12 agosto abbiamo chiesto tampone per chi rientrava dall’estero. Qualcuno mi diceva di non farlo perché avevamo le elezioni, ho risposto che non ragiono in base a convenienze". (Ren)