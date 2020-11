Covid: Iannone (Fd'I), da Conte a de Magistris, una macabra ballata sulla pelle dei campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una macabra ballata si sta consumando sulla pelle dei Campani. Conte, De Luca, Di Maio e De Magistris dopo mesi di emergenza sanitaria scendono da Marte e atterrano in Campania. Se le danno di santa ragione in un tutti contro tutti il cui prezzo viene pagato solo dai campani che affondano nella crisi sanitaria e socioeconomica. Uno spettacolo indegno che farebbe ridere se il momento non fosse tragico. Per mesi hanno fatto gli spettatori non paganti nonostante le loro cariche istituzionali ed ora che la Campania sprofonda si accusano a vicenda nonostante la comune appartenenza di centrosinistra. Fratelli d’Italia per mesi ha lanciato l’allarme ed avanzato proposte, ma siamo rimasti sempre inascoltati”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.(Ren)