Ex Ilva: Labriola (FI), ancora in alto mare, dramma per Mezzogiorno e tutta Italia

- Il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, "dopo i banchi a rotelle, le mascherine e il piano vaccini ora si occupa anche dell'Ex Ilva. Dopo i 'brillanti' risultati raggiunti viene giustamente coinvolto anche nella delicatissima crisi del siderurgico". Lo sottolinea in una nota la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola. "L'incontro di ieri tra Patuanelli, Catalfo, Arcuri, le sigle sindacali e l'ad Morselli è sembrato più un briefing che l'illustrazione di un programma per il futuro dell'azienda e dei suoi lavoratori. Sul tavolo ci sono ancora tutte le ipotesi in campo: Arcelor Mittal va via, Arcelor Mittal resta in affitto fino al 2022 e poi lascia, oppure l'accordo con il governo su una nuova società. La realtà - sottolinea Labriola - è che nessuno sa cosa potrà succedere da qui al 30 novembre, nessun percorso è stato stabilito, nessun piano industriale definito. Insomma per ora siamo ancora in alto mare. In due settimane tutto può succedere ma sarebbe davvero una catastrofe non trovare un punto di svolta per Taranto, il mezzogiorno e per l'Italia intera". (Com)