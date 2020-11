Covid: Gava (Lega), governo prende in giro cittadini Friuli Venezia Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza e il governo "giocano sulla pelle delle persone. E' vergognoso apprendere dalla stampa che il Friuli Venezia Giulia diventerà zona arancione quando niente di tutto questo era emerso nella riunione con i presidenti e l'indice Rt è in calo rispetto la scorsa settimana". Lo dichiara la deputata della Lega Vannia Gava, che annuncia un'interrogazione sul tema. "Presenterò un'interrogazione urgente per capire quali siano stati i parametri adottati per questa decisione folle e come funzionano le assurde tempistiche di comunicazione delle misure da seguire. Ad oggi, infatti, ore 11.30, il presidente Fedriga ancora non ha ancora ricevuto l'ordinanza di Speranza. Nessuno sa se partirà dalla mezzanotte di oggi o domani. Un governo di incapaci - afferma Gava - che prende in giro i presidenti che stanno lavorando giorno e notte per il bene dei propri territori, ma soprattutto i cittadini. Ci sono pasticcerie, bar e ristoranti con prenotazioni di pranzi per domani che non sanno cosa fare e che rischiano di essere penalizzati ancora una volta da un esecutivo che sta facendo solo enormi danni".(Com)