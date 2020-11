Covid: Piemonte, formazione professionale e tirocini, via libera alle attività in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possono proseguire i tirocini curriculari ed extracurriculari presso le attività produttive, industriali e commerciali, nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. “Ringrazio la Prefettura di Torino per aver accolto le nostre proposte - aggiunge l’assessore Chiorino - che abbiamo sostenuto con forza accogliendo e facendoci portavoce del grido d’allarme del nostro sistema formativo e delle preoccupazioni del mondo imprenditoriale: quando si impara un mestiere, tirocini e stage, che chiaramente devono essere svolti nel massimo rispetto delle normative, non possono prescindere da una parte di attività svolta in presenza. Le competenze, in particolare quelle tecniche, per entrare nel mondo del lavoro non si acquisiscono da casa ma con un’esperienza sul campo che solo la formazione on the job può garantire davvero. E’ in gioco il futuro di moltissimi ragazzi e dobbiamo avere ben chiaro il percorso che vogliamo intraprendere". (Rpi)