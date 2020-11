Asti: Flavio Boraso nuovo direttore generale dell'Asl, la nomina slitta al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata spostata dal 23 novembre 2020 al 1° gennaio 2021 la nomina di Flavio Boraso, attuale direttore generale dell’Asl To3, a direttore dell’Asl di Asti, al posto di Giovanni Messeri Ioli. L’ha deciso questo pomeriggio la Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore Icardi, alla luce della considerazione che in un momento così delicato a causa dell’emergenza sarebbe inopportuno un cambio al vertice. Un cambio che era stato deliberato settimane fa, in una fase meno critica della pandemia. Oggi, alla luce della situazione attuale, lo spostamento potrebbe pregiudicare l’efficacia dell’attività in corso. Nella stessa delibera si stabilisce che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, a prendere il posto di Boraso alla To3 sia Franca Dall’Occo, attuale direttore amministrativo dell’Asl di Novara. I tre direttori si sono incontrati oggi e hanno concordato le nomine dei rispettivi direttori sanitari e amministrativi di Asti e TO3 condivisi da Boraso per Asti e dalla Dallocco per la To3, che confermeranno al loro subentro. “Queste figure cominceranno da subito a impostare il lavoro e la linea programmatica dei nuovi direttori, con un orizzonte e prospettiva di lavoro almeno triennale, garantendo la stabilità della governance aziendale e la continuità del percorso alla guida delle due aziende”, commenta l’assessore Icardi. (Rpi)