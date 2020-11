Covid: De Luca, chi doveva chiudere lungomare Napoli se ne è andato in tv a sporcare immagine della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapete chi avrebbe dovuto decidere ma era impegnato a fare il giro delle tv a farsi pubblicità? Tre quattro gioni prima avevo invitato a prendere provvediemnti contro mobilità. A Giugliano, a Pozzuoli, a Castellammare e Salerno chiusure grazie a sindaci coraggiosi e responsabili che hanno preso decisioni per bloccare il contagio. Abbiamo avuto altri preoccupati a fare i turisti per tv, per sporcare Napoli e Campania per farsi pubblicità". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)