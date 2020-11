Covid: De Luca, anticipate tutte le scelte ma dal governo solo critiche, polemiche e zero scuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 24 settembre abbiamo riaperto anno scolastico dopo screening sul 92 percento del personale scolastico rendendo test obbligatori, media nazionale al 62. Abbiamo inziiato le vaccinazione al 1 ottobre, tra le prime quattro Regioni d’Italia. Il 4 ottobre sono stato a Roma a parlare con ministro dell’Interno per chiedere rafforzamento dei controlli. Il 15 ottobre chiusura delle scuole, ricevendo polemiche e offese da parte del ministro, del presidente del consiglio e del governo che giudicavano esagerate quelle misure. Ma noi abbiamo chiuso perché i nostri esperti ci avevano detto di aumenti di nove volte del contagio nelle scuole. Il governo lo ha fatto un mese dopo senza avere la decenza di spiegare perché non lo aveva fatto un mese prima". Lo ha affermato il governatore De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)