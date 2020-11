Covid: De Luca, anticipate tutte le scelte ma dal governo solo critiche, polemiche e zero scuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Abbiamo fatto una richiesta formale di invio di forze dell’ordine e di Campania del doppio dei militari arrivati a marzo, aprile perché avevamo verificato, con zona rossa ad Arzano, che non c’erano forze sufficienti a garantire controllo. Il 22 ottobre abbiamo fatto ordinanza importante su divieto di spostamento tra province e deciso chiusura di tutte le attività alle 23 e divieto della mobilità delle persone. il venerdì sera c’è stata la guerriglia perché avevamo preso questa misura preventiva a Napoli, mentre il governo continuava a perdere tempo". Quindi ha proseguito: "Poi abbiamo avuto il divieto di feste, cerimonie funebri, spettacoli e matrimoni. Da sempre abbiamo avuto linea di rigore più degli altri, da soli. Allora il 25 ottobre messo in zona rossa Marcianise e Orta di Atella, verificato che non c’erano forze sufficienti a garantire controllo del territorio e abbiamo evitato per questo altre zone rosse". (Ren)