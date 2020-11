Covid: De Luca, se non avessimo preso le nostre decisioni avremmo il triplo dei contagi in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non avessimo fatto il filtro da estero, se non avessimo chiuso scuole avremo il triplo dei contagi. Se non avessimo fatti piani Covid ad agosto non avremmo raddoppiato terapie intensive. Dobbiamo avere il personale specializzato". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Stiamo lavorando per consolidare dati delle terapie intensive. Oggi un bando della Protezione civile per selezionare anestesisti in tutta Italia. Dobbiamo fare attenzione a mantenere posti liberi in ospedali, ringrazio la medicina privata che ci sta dando grande mano. Vi chiedo fiducia, pazienza e senso di responsabilità. Noi continueremo a fare il nostro dovere fino in fondo. Abbiamo ancora le forze morali e se dio vuole fisiche per reggere e farlo con forza l’onda d’urto che ci hanno provato a scaricare addosso".(Ren)