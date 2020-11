Abruzzo: Pescara, al via progetto sociale "Outreach" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera innovazione è proprio nelle istituzioni che escono dal palazzo e creano un canale diretto con i cittadini, spronandoli concretamente in un percorso di inclusione sociale e lavorativa attiva e non assistenzialistica", ha affermato in conferenza stampa l'Assessore alle Politiche sociali, Adelchi Sulpizio. "Questo è possibile coinvolgendo le istituzioni, i cittadini e, quindi, i soggetti più fragili". Molto spesso i cittadini emarginati non sono consapevoli, né informati sui percorsi di inclusione sociale e lavorativa a loro destinata. "Outreach" farà proprio questo. "L'aspetto di fondo - ha aggiunto Sulpizio – è da ritenersi proprio quello che noi perseguiamo, ossia affiancare alle misure di natura infrastrutturale e di monitoraggio dei livelli di sicurezza - è infatti in via di attivazione una sistema innovativo di videosorveglianza - anche azioni di ambito sociale. Cercheremo, formeremo ed informeremo i cittadini per ricostruire un tessuto sociale nelle periferie accogliente per tutti". (Gru)