Covid: Piemonte, 61 decessi e 5.258 contagi nelle ultime 24 ore

- Sono 61 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora 4964 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 775 Alessandria, 306 Asti, 253 Biella, 511 Cuneo, 475 Novara, 2187 Torino, 258 Vercelli, 149 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono invece 5.258 i contagi accertati oggi in Piemonte (di cui 2113, il 40%, asintomatici). La Regione precisa che il dato contiene un riallineamento dei casi dei giorni precedenti. Di questi, 675 sono stati individuati nelle Rsa, 376 in ambito scolastico, 4207 tra la popolazione generale. Oggi sono stati effettuati 22.778 tamponi diagnostici (il totale sale così a 1.239.594, di cui 668.246 risultati negativi). Sale così a 117.312 il totale di persone risultate positive al test del Covid-19 sul territorio regionale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 10.126 Alessandria, 5345 Asti, 4009 Biella, 15.023 Cuneo, 8736 Novara, 64.394 Torino, 4325 Vercelli, 3423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 742 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1189 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)