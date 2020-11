Covid: Ciarambino (M5s), merito nostro se Campania è zona rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Non mi soffermo a commentare chi, in un momento così drammatico per la mia regione, osa addirittura invocare una crisi di Governo, che avrebbe effetti devastanti in uno scenario che richiede assoluta compattezza e collaborazione a ogni livello istituzionale. In queste ore mi stanno scrivendo in tanti per ringraziarci per aver reso possibile questo risultato, che servirà certamente a salvare vite umane. Ora però non dobbiamo fermarci". E quindi ha concluso: "Il governo e tutti noi esponenti delle istituzioni abbiamo il dovere e l'opportunità di utilizzare questo tempo per intervenire potenziando, con ogni risorsa possibile, l'intero sistema sanitario regionale, a partire dalla creazione di una rete di assistenza territoriale, completamente assente nella mia regione. La mia prossima richiesta al Governo sarà di intervenire fortemente sulla sanità campana, la cui gestione degli ultimi anni ci ha portato a una situazione disastrosa, supportando la mia gente anche sotto il profilo socioeconomico". (Ren)