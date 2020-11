Imprese: Fincantieri acquisirà la società Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, rileverà Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, e la sua controllata Sof, parte del gruppo Condotte, in amministrazione straordinaria dal 2018. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione verrà perfezionata a seguito dell'intervenuta autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico ai commissari straordinari per la cessione dei complessi aziendali della società. Nello specifico, Fincantieri Infrastructure procederà con la costituzione di una newco al cui capitale parteciperanno la stessa azienda, in misura tendenzialmente pari al 90 per cento, e Sviluppo imprese Centro Italia Sgr, in rappresentanza della Regione Toscana, per la restante quota. "L'intervento coordinato dalla presidenza di Regione Toscana e da Fincantieri, nonché il dialogo con i commissari dell'amministrazione straordinaria, consente di raggiungere un risultato non scontato salvaguardando un patrimonio industriale di competenze nella progettazione di opere ed infrastrutture, e un portafoglio di commesse tra cui figurano importanti ospedali da realizzare anche in Toscana", ha commentato il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani. Si tratta, ha aggiunto, di un'operazione non speculativa che crea i presupposti per delle ricadute industriali aggiuntive nel territorio su cui avremo modo di lavorare assieme a Fincantieri. (segue) (Com)