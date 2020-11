Covid: De Luca, ospedale da campo dell'esercito è una fandonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fare lo sbarellamento di uno che si presenta col 118 ci vogliono ore per garantire che non entrino positivi. Poi è arrivata la notizia dell'ospedale da campo dell’esercito. All’unità di crisi non sapeva nessuno, ma chi vi ha chiesto niente? Sulla base cosa? Chi ha fatto questa richiesta? Prima perché serve lo spazio e il problema è il personale: ne puoi fare anche venti ospedali ma il problema sono gli anestesisti che mancano e hanno mandato sette anestesisti in Campania". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)