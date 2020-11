© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro titolo “la guerra della Campania”. Un altro che fa il consulente che fa il ministro della Salute, un personaggio in cerca d’autore parla di scene di guerra in Campania: ma perché non lo mandate a casa questo signore?". Lo ha affermato il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)