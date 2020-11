Covid: De Luca, filmato decesso a Cardarelli è atto di vergogna senza fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poi c’è stato l’episodio del Cardarelli, un espisodio drammatico, alla famiglia ho espresso il cordoglio. Il dg ha fatto un esposto alla magistratura e apprendiamo che un tale di 30 anni che era andato al Cardarelli con la sua macchina – e già per questo non andava ricoverato -. E che ha avuto lo stomaco animalesco, con una persona deceduta a terra s’è messo a girare un video mentre gli infermieri stavano andando a prendere una lettiga. Ha trovato il tempo per metterlo sui social. Questo episodio un altro sciacallaggio, una vergogna senza fine, non ci sono parole per quello che hanno scatenato contro di noi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)