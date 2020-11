Imprese: Fincantieri acquisirà la società Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coinvolgimento di Sici rappresenta anche una nuova modalità per risolvere crisi aziendali nell'ambito di una visione territoriale più ampia e non solo emergenziale", ha concluso. Siamo orgogliosi, ha affermato il presidente di Sici Vittorio Gabbanini, che la collaborazione con Regione Toscana abbia consentito il rilancio di un'eccellenza attiva in un comparto strategico e di impatto, anche in questo momento storico: Inso ha realizzato negli ultimi 60 anni oltre 80 strutture ospedaliere e, puntando su innovazione e capacità di esecuzione, è riuscita a mantenere il valore aziendale, nonostante le crisi dei precedenti gruppi di appartenenza. "Siamo convinti che l'ingresso di Fincantieri apra importanti prospettive anche in ambito regionale: con questa operazione, Sici conferma la propria mission di partner finanziario a sostegno delle eccellenze del territorio, a fianco di realtà di assoluto standing come Fincantieri, con l'ottica di creare valore industriale e sociale tramite l'utilizzo degli strumenti di private capital", ha concluso. Questa operazione, ha aggiunto infine l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, si inquadra nel continuo processo di crescita e di ampliamento delle nostre competenze, e consentirà ad Inso di allargare la sua offerta anche attraverso le esperienze che il nostro Gruppo ha sviluppato nel settore dell'elettronica. "Nel contempo, dal punto di vista commerciale, la rete di relazioni che Fincantieri ha stabilito in tutto il mondo agevolerà e consoliderà la presenza di Inso nel mercato, perché la società potrà valersi della capacità di Fincantieri di sostenerne l'attività operativa e lo sviluppo", ha detto. (Com)