Covid: De Luca, meglio un governo del presidente che questi dilettanti allo sbaraglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo chiamati a lavorare in condizione infame. Fatti salvi tre o quattro ministri, questo non è un governo. Per me sarebbe cento volte meglio anziché avere dilettanti allo sbaglio avere un governo del presidente che non produca il caos che è stato prodotto in Italia dall’opportunismo politico e scelte sbagliate fatte dal govenro. Per quello che mi riguarda, volgarità, sciacallaggio e cafoneria sono incompatibili con rapporti di collaborazione e governo. Meglio mandarli a casa". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)