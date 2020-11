© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia della Campania è stata l’oggetto del dibattito anche per responsabilità del governo che non ha chiarito che classificazione in zone, che ripeto per me è idiozia opportunistica, derivava da calcolo dei dati non da noi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)