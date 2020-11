Covid: De Luca, non c'è stato giorno senza un attacco mediatico alla Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Settimana significativa di impegno contro sciacallaggio contro Campania. Da due mesi non c’è trasmissione tv o un giornale che si dedichi alla Campania, a De Luca o a Napoli. Non c’è un giorno senza un attacco mediatico, nove volte su dieci del tutto strumentale. Con interviste a capocchia. Avrete notato che è una cosa tanto clamorosa: hanno iniziato con le file per i tamponi senza dire che c’erano in tutta Italia". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)