Covid: De Luca, le immagini del lungomare di Napoli affollato hanno determinato svolta a chiudere tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un episodio ha determinato una svolta. Il lungomare di Napoli affollato di persone senza mascherine. Arrivata in Italia l’immagine dove si passeggiava senza neanche l’ombra di un controllo. Quello era un assembramento vietato dalla legge. E vanno contrastati dalle forze dell’ordine e dalle polizie municipali: non c’era nessuno. Quell’immagine ha determinato, come era prevedibile, una svolta a chiudere tutto. E se devo dire tutto motivano una zona stra-rossa, cose davvero vergognose". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)