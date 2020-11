Covid: De Luca, si parla sempre e solo per sentito dire solo da me informazione reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi chiedo scusa se vi annoio con cose che mi risparmierei. Mai vista questa campagna di aggressione, da iniziare dalle interviste agli sfrantummati per strada. nessuno che abbia mai fatto fatto le domande serie, corrette. Ne farei volentieri a meno, vi invito solo a non fare lo sforzo a non sentire. Si parla per sentito dire, vi prego di avere una settimana di pazienza: ve lo do io il quadro di informazione reale, altro che sentito dire". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)