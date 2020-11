Sardegna: operazione antidroga della polizia a Oristano, due arresti e sette chili di marijuana recuperati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti e sette chili di droga e una pistola illegale sequestrati. E' il risultato di un blitz antidroga condotta dalla polizia a Oristano. In manette sono finiti un 59enne e un 19enne accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, porto di arma clandestina e ricettazione. Uno dei due arrestati ha aizzato il suo cane contro gli agenti contro i quali si poi scagliato il complice. La polizia teneva d'occhio da tempo il 59enne, origini elvetiche ma residente in Italia: l'uomo alla vista degli agenti ha prima tentato la fuga poi ha aizzato il suo cane (un incrocio fra un boxer e un pitbull) che ne ha azzannati due ferendoli. I poliziotti hanno avuto la meglio del cane e hanno bloccato l'uomo. La perquisizione del capannone ha permesso il recupero di sette chili di marijuana e dell'occorrente per confezionare la droga. Arrestato anche un 19enne che si è scagliato contro gli agenti: nelle sue tasche i poliziotti hanno trovato una pistola Beretta con numero di matricola abraso. (Rsc)