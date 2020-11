Campania: martedì si riunisce il consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà martedì dalle ore 12 alle ore 12,30 per l’approvazione del processo verbale, le comunicazioni del Presidente, la convalida degli eletti, le dimissioni di consigliere regionale; la seduta proseguirà dalle ore 13 alle 15 per la surroga di consigliere regionale, le comunicazioni in merito alla costituzione dei gruppi consiliari, l’esame della delibera dell’ufficio di presidenza sulla variazione al bilancio di previsione finanziario del consiglio regionale per il triennio 2020-2022, proposta al consiglio (se acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti), la proposta di istituzione di commissioni consiliari speciali. L'annuncio in una nota dell'ente. (Ren)