Covid: Borrelli (Verdi), favorevoli a presenza dell'esercito su strade della Campania

- "Siamo assolutamente favorevoli alla presenza dell'esercito sulle strade. Non si tratta di una punizione per il cittadino ma anzi di una protezione. Crediamo che in un momento come questo, che di certo non è normale, bisogna adottare misure speciali, non 'normalmente' utilizzate. Al primo posto ora va la preservazione della vita umana e quindi occorre adottare tutte le misure necessarie per evitare che la curva dei contagi continui a salire, prima che gli ospedali collassino del tutto". Lo ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)