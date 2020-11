Covid: De Luca, meglio mandare a casa il governo che avere a che fare con Spadafora e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto modo di dire a qualche esponente del Pd che se bisogna stare al governo con questi personaggi, per quanto mi riguarda sarebbe meglio mandare il governo a casa. Non è tollerabile alcun rapporto di collaborazione se ci sono ministri alla Spdafora che ha raccontato bestialità fino a una settimana fa e signori come Di Maio. Lo ho già sfidato, e rinnovo l’invito al soggetto a fare un dibattito pubblico come, dove e quando vuole in diretta tv. Spero non faccia il coniglio". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)