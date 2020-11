Covid: Barone (Asi), misure uniformi aiuterebbero il Nord a contenere maggiormente il contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino ad ora non ci sono state le cosiddette 'misure uniformi' per il contenimento del virus, il risultato? Che al Nord più che al Sud, ad esclusione di Napoli, sono conciati come la prima ondata se non peggio, volevo far presente al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che le ultime dieci per più bassi casi covid sono tutte meridionali e le prime dieci con più casi covid, Milano in testa, sono tutte del nord ad esclusione di Napoli. Benvenuto ad esempio è nona miglior provincia per più bassi casi covid. Quindi forse una linea a livello nazionale sarebbe la scelta più giusta". Lo dichiara Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento e consigliere Ficei con delega Sud e Zes. (Ren)