Campania: Manzo (M5s), interrogazione per ripristino accesso pubblico a spiaggia libera "La Marinella"

- "Nel Comune di Sant'Agnello, immerso nel suggestivo scenario della Penisola Sorrentina, l'accesso all'unica, seppur bellissima, spiaggia libera cittadina è ostacolato dalla presenza di un cancello d'ingresso, gestito dall'amministrazione comunale che, se chiuso, ostruisce l'unico accesso che apre verso il mare. Un'anomalia che impedisce non solo la libera fruizione di un bene pubblico, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti dal momento che tale cancello di fatto blocca l'unica via di fuga, in caso d'emergenza". A denunciarlo è Teresa Manzo deputata del Movimento 5 stelle attraverso un'interrogazione parlamentare in seguito ad una segnalazione degli attivisti del Movimento 5 Stelle locali. "L'altro ed unico accesso alla spiaggia conduce infatti all'omonimo lido privato, adiacente alla spiaggia 'la Marinella' - spiega Manzo - raggiungibile attraverso un ascensore fruibile dai soli clienti dello stabilimento ma che, in caso di malfunzionamento, prevede come via di fuga proprio quella strada pubblica che dagli anni '80 è chiusa dal suddetto cancello gestito dall'ente comunale. Pertanto, nella mia interrogazione chiedo al Ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, e al Ministro per i Beni e Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, di adoperarsi per ripristinare il libero accesso al mare nel comune di Sant'Agnello e restituire ai residenti la possibilità di potersi godere senza impedimenti oggettivi la propria spiaggia". (Ren)