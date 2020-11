Covid: pronto soccorso del San Giuliano, prestiamo assistenza a tutti su un territorio con oltre 4mila positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale di Giugliano continua a prestare assistenza in sicurezza ai cittadini che ne hanno bisogno; negli ultimi 15 giorni il San Giuliano ha registrato 886 accessi in Pronto Soccorso di cui 220 per traumi, 152 per problemi ostetrici e ginecologici e solo 78 per problemi respiratori". Lo ha fatto sapere in un comunicato lo stesso ospedale. "Passando per il Pronto Soccorso in codice rosso sono stati garantiti 18 parti spontanei - aggiunge nella nota - Anche in questo periodo, nonostante le difficoltà della pandemia, l'ospedale di Giugliano ha ricevuto testimonianze di apprezzamento da parte dei pazienti; anche mediante pubbliche lettere di encomio, come quella riportata in allegato in cui un Professore della facoltà di Medicina si è recato da Napoli a Giugliano, non avendo trovato accoglienza altrove. A Giugliano, come in tutti gli ospedali italiani, i pazienti sospettati di essere positivi al Covid19 sono ospitati nel Pronto Soccorso in aree riservate e, successivamente - in base a disponibilità di posti letto e di mezzi idonei al trasferimento – vengono indirizzati il prima possibile presso i reparti Covid. A Giugliano, come in tanti ospedali italiani, il Pronto Soccorso fronteggia la pandemia con le difficoltà di gestire in emergenza, contemporaneamente, pazienti estremamente complessi. Immagini e articoli di stampa pubblicati in questi giorni evidenziano tale difficoltà in tutti gli ospedali italiani; a Giugliano l'abnegazione e la determinazione del personale e delle istituzioni sanitarie sta garantendo la migliore assistenza possibile a tutti i pazienti, siano essi sospetti Covid19 o meno". (segue) (Ren)