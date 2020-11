Covid: pronto soccorso del San Giuliano, prestiamo assistenza a tutti su un territorio con oltre 4mila positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d'Amore direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato: "La sola città di Giugliano registra attualmente oltre 2.000 contagiati, ma a pochi chilometri dall'ospedale vi sono i Comuni di Mugnano, Villaricca, Sant'Antimo, Melito che, insieme ne contano altri 2200. La richiesta di assistenza ospedaliera di questi territori gravita tutta sul San Giuliano. La professionalità e l'abnegazione dei nostri medici, dei nostri infermieri e degli Oss sta garantendo l'assistenza a tutti, in sicurezza, compatibilmente coi limiti strutturali dell'ospedale. L'appello che, anche a nome di tutto il personale mi sento di fare a tutta la popolazione è quello di continuare ad avere fiducia nell'operato dei nostri professionisti, non rinunciando alle cure necessarie in caso di bisogno". Attualmente presso il San Giuliano è allestito un reparto con venti posti letto dedicati ai pazienti positivi al Covid19. Nella scorsa primavera, in occasione della prima fase della pandemia, questo stesso reparto si era segnalato per la gestione ottimale dei casi, non facendo riscontrare alcun contagio tra il personale e prestando assistenza a decine di pazienti che vi erano transitati. (Ren)