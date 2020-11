© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stesso invito a dibattito pubblico sui temi della sanità campana lo rivolto a un camorrologo di professione ormai milionario che continua a vestirsi come un carrettiere perché fa tendenza e continua a parlare di cose di cui non capisce niente". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)