Covid: De Luca, Comune di Napoli "apriva" movida contro ordinanze regionali

- "La cosa davvero intollerabile è che quelli che hanno banalizzato il problema, che hanno perduto tempo oggi sono diventati tutti rigoristi. Ricordiamo che ha fatto la Campania: a maggio ho approvato un’ordinanza che vietava vendita alcolici dopo le 22 non solo per 13enni in coma etilico al Cardarelli ma per bloccare e controllare la movida e contagio per tutta l’estate. Il Comune di Napoli ha preso provvedimento contrario a ordinanza regionale autorizzando vendita fino alle 3 e mezza di notte. Per fortuna il Tar l’ha annullata". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)