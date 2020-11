Sardegna: ordinanza anti contagi del sindaco di Sassari, vietato fermarsi in strada in gruppi di cinque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietato fermarsi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate e in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non conviventi, anche se con mascherina regolarmente posizionata. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, per contrastare i contagi da Covid-19. La nuova prescrizione trova giustificazione nella volontà di "non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l'esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo". Non basta: ad oggi, e fino al 3 dicembre, l'accompagnamento dei defunti al cimitero dovrà avvenire per gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del contagio. "Resta inteso - si legge ancora nel provvedimento firmato dal sindaco Campus - che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all'aperto non vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento". (Rsc)