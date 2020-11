Covid: De Luca, divisione in zone è scelta scriteriata da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto Italia divisa in zona, scelta scriteriata, conflitti tra territori e categorie economiche. Una situazione caotica per scelte del governo che noi non abbiamo condiviso. In tutto questo è mancato, e l’ho denunciato ad agosto, un’iniziativa essenziale e cioé il coinvolgimento pieno e organico di tutte le forze di polizia e dell’esercito per il controllo del territorio. Se fai ordinanze e nessuno controlla, si perde tempo. E dal mio punto di vista è inimmaginabile. Tutto questo non è stato fatto". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)