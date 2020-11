Covid: De Luca, ai cittadini chiedo orgoglio contro sciacallaggio mediatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai cittadini voglio dire solo due parole: orgoglio napoletano e campano. Non c’è da aggiungere molte parole alle immagini che vedete. Non c’è emittente che non dedichi dieci minuti a noi. Sappiate che in Campania abbiamo fatto un miracolo con 20mila dipendenti sanitari in meno, per cui dobbiamo ringraziare il personale sanitario e, consentitemi, il governo regionale". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)