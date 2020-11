Whirlpool: assessore Buonanno, chiediamo tavolo permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tavolo permanente, con le organizzazioni sindacali e le Istituzioni, questo chiediamo a valle del question time al Senato di ieri su Whirlpool Napoli". Così l'assessore al Lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno, che dichiara: "dopo un anno e mezzo di vertenza e a quaranta giorni dalla data prevista della fine, classificherei le risposte del Governo tra quelle meno adatte alla situazione. Il Governo che ha fatto proprie le battaglie contro i predatori multinazionali e a favore dei diritti dei lavoratori, non prenda decisioni limitandosi a comunicarle senza concertarle. Non è questo ciò che ci aspettiamo, non è ciò che vogliamo: si prenda in tempo una decisione unitaria per Whirlpool Napoli, che sia in linea con la lotta operaia finora combattuta, condividendone obiettivi e modalità, altrimenti c'è il rischio di un secco rifiuto da tutti". L'assessore continua: "Non si tratta solo di mantenere il livello occupazionale ma di segnare il passo su un principio di giustizia e di equità territoriale, oltre che di politica industriale legata alla coesione sociale. Il confronto va mantenuto acceso, il rischio che si spenga l'attenzione è forte e la città non accetterà mai un ingeneroso schiaffo". (Ren)