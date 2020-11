Covid: Ciarambino, De Luca e de Magistris fuori luogo, sanità campana nel baratro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta decretare la Campania come zona rossa, credo che il Governo debba intervenire in modo massiccio come a Bergamo nel mese di marzo. Servono uomini di protezione civile". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino vicepresidente consiglio regionale della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sullo scontro istituzionale Ciarambino ricorda il presidente della Repubblica: "trovo veramente fuori luogo l'atteggiamento del governatore come quello del sindaco di Napoli. Ho apprezzato moltissimo le parole di Mattarella che si è rivolto a tutte le forze politiche chiedendo un atteggiamento di responsabilità e collaborazione. Io lo sto facendo stando all'opposizione ma evidentemente questa modalità non appartiene ad altri. In Campania il sistema sanitario è precipitato nel baratro e gli operatori sanitari sono su un fronte di guerra". Sulla vicenda del Cardarelli la vicepresidente del consiglio regionale lancia un accorato appello: "voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia di quell'uomo deceduto al Cardarelli. È stata una scena raccapricciante, l'intimità è stata violata. De Luca ha chiesto la zona rossa a livello nazionale per non assumersi la responsabilità di un lockdown regionale: c'è un decreto che dice come siano le regioni a fornire i dati per stabilire le misure. Ieri c'è stato un incremento di 50 posti letto nella terapia intensiva, quasi fossimo in grado di ospitare malati di altre regioni". (segue) (Ren)