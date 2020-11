Covid: Galdiero (Anaste), tamponi e dispositivi di protezione per il personale, Rsa luogo di focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo l'esecuzione di tamponi a ospiti ma soprattutto agli operatori, in modo sistematico, con screening per monitorare il personale. Una grandissima mancanza da parte del sistema sanitario regionale. Mancano anche dispositivi di protezione individuale che abbiamo richiesto da febbraio ma mai avuti", queste le parole di Nicola Galdiero, Presidente regionale Anaste Campania, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto alla trasmissione "Barba e capelli". "La situazione - continua Galdiero - è complicatissima. Per loro conformazione le Rsa diventano facilmente focolai poiché il virus, in uno spazio ridotto che ospita molti anziani, si diffonde con più velocità. L'attività di vigilanza non è mai stata eseguita nonostante sia prevista da una circolare del Ministero e dal piano regionale Covid". Il presidente regionale Anaste Campania ha espresso un suo parere riguardo i Covid Hotel: "Sono una risorsa sia per decongestionare gli ospedali sia per ospitare anziani asintomatici. Ma siamo già in ritardo". L' Anaste Campania ospita cento strutture nella Regione, non solo Rsa: "Gestiamo case di riposo - ha concluso - gruppi di appartamento, abbiamo una costellazione di strutture ormai dimenticate dal servizio sanitario. Sono extra sanitarie, non sono dotate di medici e infermieri. Ora sono impreparate ad affrontare da soli la pandemia, hanno bisogno di aiuto". (Ren)