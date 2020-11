Lavoro: Ronghi e Terranova (Cnal e Fmpi), insediato direttivo Opn per la partecipazione e la cogestione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Opn - ha detto Ronghi - è finalizzato a favorire e migliorare l'interscambio tra lavoratori ed imprese sul delicato tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che, particolarmente nell'attuale emergenza coronavirus, costituisce un campo fondamentale ed un punto di partenza per realizzare la partecipazione e la cogestione dei lavoratori all'impresa, prevista dalla nostra Costituzione ma, ad oggi, inattuata". "Fmpi - ha sottolineato Terranova - unitamente al sindacato Cnal mettono in campo un progetto di alta qualità finalizzato a concretizzare la partecipazione e la cogestione dei lavoratori all'impresa che sono il punto di partenza per dare nuovo slancio al mondo dell'impresa in difficoltà da tempo e aggravata dalla pandemia. Metteremo a disposizione delle piccole imprese una serie di servizi per agevolare la loro crescita e per formare al meglio quelle figure indispensabili all'interno delle stesse". Del comitato direttivo dell'Opn "Partecipazione e cogestione" fanno parte anche Antonio Abbate, Giovanni Arnone, Romualdo Meola e Antonio Ronghi. (Ren)