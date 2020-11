Covid: Zinzi (Lega), tamponi privati? Regione renda gratuiti test per i più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania dispone da oggi l'obbligo di prescrizione medica per sopporsi al tampone anche nei laboratori privati, ma non si preoccupa di intervenire sul peso economico che le famiglie devono sostenere per effettuare questi test". Così Gianpiero Zinzi, componente Commissione Sanità in Consiglio regionale della Campania, gruppo Lega Salvini Campania, che ha ufficializzato la richiesta formulata attraverso una nota firmata insieme ai colleghi Attilio Pierro e Severino Nappi. "Da tempo - aggiunge - i laboratori delle Asl e delle Aziende ospedaliere campane fanno fronte con fatica all'enorme richiesta di accertamento diagnostico per il Covid e per molte famiglie campane l'unica soluzione rapida resta recarsi presso i laboratori privati riconosciuti, ma non sempre per tutti è una spesa sostenibile. La Regione renda gratuiti i tamponi per chi vive in condizioni economicamente disagiate: sarebbe un aiuto per le famiglie e contribuirebbe a potenziare l'attività di censimento della popolazione, necessaria ai fini della tutela della salute". (Ren)