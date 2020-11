Sanità: Iovino (M5s), in Campania il sistema è saltato, ora intervenire con decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente che siamo al cospetto di chi si muove pensando esclusivamente al valore della vita umana e di chi parla e agisce avendo come unici obiettivi propaganda e consenso. In Campania c'è un sistema sanitario che è saltato, ed è sotto gli occhi di tutti. Siamo stufi dei balletti di numeri e posti letto che miracolosamente si moltiplicano ogni giorno. Chi governa la Campania non può continuare a farlo solo a suon di polemiche e patetiche gag, ma ha il dovere di intervenire con forza e decisione per garantire il diritto alla vita dei nostri cittadini". Lo dichiara il deputato e responsabile regionale dei rapporti interni Luigi Iovino, che prosegue: "Siamo stufi del governatore solo al comando, che da un lato parla di miracoli della sanità campana, dall'altra accusa il Governo di inedia ora che il bluff è svelato e la sua sanità si mostra con tutte le lacune figlie della sua stessa gestione. De Luca – sottolinea il parlamentare M5s - è il responsabile numero uno della sanità in Campania, ha tenuto per sé ancora una volta la delega di assessore, si assuma dunque ogni responsabilità a collabori, piuttosto che fomentare liti. Sostenga le nostre proposte su ospedali da campo e zone rosse. La campagna elettorale è finita, con essa la propaganda e le patetiche gag. Dice bene il ministro Di Maio: non si governa con le battute".(Ren)