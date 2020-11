Caserta: rapine ai distributori di carburanti, arrestati 4 minorenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’escalation criminale è culminata, la notte del 30 agosto scorso, in un assalto in danno del titolare di una pizzeria di Castel Volturno. L’uomo, dopo la chiusura del locale, è salito in macchina per rientare a casa ma, dopo aver percorso pochi metri, ha trovato la via sbarrata da alcuni mattoni posizionati di proposito sul manto stradale. Dalla radura circostante, sono usciti i rapinatori che hanno immobilizzato l’imprenditore sotto la minaccia di armi, quindi lo hanno malmenato e derubato di un borsello contenente denaro ed effetti personali. L’indagine, condotta a ritmi serrati e in stretta collaborazione tra la Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura per i Minorenni di Napoli, ha permesso di identificare i responsabili delle violente rapine: due sedicenni, un ventunenne ed un trentacinquenne che, peraltro, durante gli assalti ai distributori era già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati predatori commessi in passato. Questa mattina, all’alba, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ai provvedimenti giudiziari, con l'arresto dei 4 giovani ora ristretti in carcere. (Ren)