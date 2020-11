Sardegna: incidente sul lavoro a Iglesias, morto un operaio di 45 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di 45 anni, Claudio Milia, ha perso la vita questa mattina nella zona industriale di Iglesias. L'uomo era salito sul tetto di un capannone per effettuare alcune riparazioni ma il cedimento dello stesso lo ha fatto precipitare al suolo. Milia è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Iglesias.(Rsc)