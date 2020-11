Covid: Ciarambino, De Luca e de Magistris fuori luogo, sanità campana nel baratro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore dichiara che ci sono 500 posti liberi in terapia - aggiunge la vicepresidente consiglio regionale della Campania - e poi però le ambulanze sono in fila o i pazienti muoiono nei bagni dei pronto soccorso, questo vuol dire che qualcosa non sta funzionando. De Luca si assuma la responsabilità invece di fare polemica, alzi il sedere dalla sedia e vada a controllare. Chiedo al Governo di intervenire perché se quei numeri non rappresentano la realtà bisogna assumersi la responsabilità di andare contro un presidente di regione". E infine Ciarambino conclude: "piuttosto che sprecare tempo e soldi nell'annunciare querele mi aspetto che il governatore risolva problemi. Siamo in una situazione paradossale, siamo in un vicolo cieco. I contagi non diminuiscono e dall'altro siamo in zona gialla senza avere diritto ai ristori". (Ren)