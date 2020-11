Napoli: Arienzo (Pd), solidale con lavoratori, ma noi votiamo futuro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tensione è molto alta. Ho ricevuto solidarietà ma io sono solidale con queste persone che vedono il rischio di perdere un'assunzione". Lo ha dichiarato il consigliere comunale Pd Federico Arienzo intervenuto durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Arienzo spiega il motivo del suo voto contrario: "dobbiamo essere seri. Ci sono 28 milioni di vendita di patrimonio immobiliare di Napoli Servizi e ne sono stati incassati solo 3. Questo vuol dire che non si possono pagare fornitori e servizi. Ci sono 20 milioni in meno per il trasporto pubblico, assumiamo gli Lsu e poi mettiamo in crisi altri lavoratori? Qui si vota per il futuro della città". E aggiunge: "Napoli non governa nessun processo: movida, turismo. La settimana scorsa tutti i sindaci si sono attivati per evitare assembramenti, a Napoli no. Poi siamo nel pieno di un contrasto istituzionale continuo che non serve a nessuno. Quello che c'è scritto nel bilancio non si potrà applicare. E io valuto questo". (Ren)