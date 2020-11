Sud: Vuolo (Lega), interventi su aeroporti Napoli e Salerno possono fare la differenza ma da Governo poca chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certa che il voler puntare sul cargo per l'Aeroporto di Napoli Capodichino e certamente sull'allungamento della pista del 'Costa d'Amalfi' a Salerno sono i punti focali che, una volta attuati, faranno la differenza già nel medio periodo. Nell'attesa che il Governo italiano faccia capire cosa vuole fare". Ad affermarlo è l'europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo, in merito alle dichiarazioni di Roberto Barbieri, amministratore di Gesac, società controllata da A2i e gestore degli scali di Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano. "Interessante il coraggio imprenditoriale che dimostra - prosegue Vuolo - dispiace ritrovarmi sulle stesse perplessità che tempo addietro avevo manifestato e su cui i governanti locali mi hanno gratuitamente attaccata. Fortunatamente però per i miei territori, mi trovo in una posizione privilegiata che rende fumosa ogni rivendicazione politica. A Bruxelles lavoriamo con costanza per fare la differenza tanto per il Sud quanto per l'Italia. E dunque, ben venga la logistica, ottimo se orientata allo stoccaggio di materiale medico-sanitario. Sarebbe poi altrettanto lungimirante, e mi rivolgo anche a Claudio Ricci, Amministratore delegato di interporto Campano Spa, pensare ad una forte connettività non solo con il Porto di Napoli, ma anche con l'aerea aeroportuale. In tutto questo l'Europa vi assicuro che c'è. Stiamo lavorando come Gruppo ID per il bene di tutti, cittadini e imprese". (segue) (Ren)