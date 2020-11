Sud: Vuolo (Lega), interventi su aeroporti Napoli e Salerno possono fare la differenza ma da Governo poca chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo però - aggiunge l'europarlamentare - qui a Bruxelles siamo in molti a non capire il modus operandi di Conte e compagni. Sia io in Commissione trasporti, e sono certa anche Barbieri e Ricci, sappiamo non solo che i progetti di espansione intermodale, le aree Zes, i corridoi Ten-T devono andare di pari passo con la programmazione europea ma anche che, proprio in queste ore, si stanno concertando le ultime intese che saranno valide per i prossimi sette anni di finanziamenti. I criteri per le politiche di coesione e per il recovery fund sono in via di definizione, proprio in queste ore. Mi dispiace dirlo, ma la mancanza di chiarezza e trasparenza da parte del Governo italiano e la sua posizione ambigua non stanno aiutando il sistema Paese. Ciononostante, io continuerò a battermi e a fare del mio meglio perché voglio il meglio per il mio Sud". (Ren)